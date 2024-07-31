Головне за ніч та ранок середи, 31 липня: масована атака дронів на Київ, пів сотні відбитих штурмів на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 144 бойові зіткнення , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки масованої атаки БпЛА на Київщині.

Упродовж ночі росіяни здійснювали масовану атаку українських міст із застосуванням великої кількості ударних безпілотників. Активно працювали сили протиповітряної оборони поблизу Києва.

Станом на 2:45 повітряну тривогу оголосили в усіх областях через загрозу використання аеробалістичних ракет "Кинджал" з літака МіГ-31К, про яку повідомили Повітряні Сили.

Також моніторингові канали спостерігають активність стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які рухаються в бік пускових рубежів у Саратовській області Росії та в акваторії Каспійського моря.

У ніч на 31 липня армія Росії провела наймасованішу за рік повітряну атаку дронами проти Києва. Ворожі безпілотники заходили хвилями і практично з усіх напрямків.

Сили ППО збили в Києві та поблизу нього понад 30 дронів. Інформації про постраждалих та руйнування немає, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Повітряна тривога тривала понад 7 годин", – повідомив він.

О 6:43 ворог запустив нову хвилю дронів, тривога тривала ще близько двох годин. Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг, повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що в ніч на 31 липня Росія атакувала Україну ракетою Х-59 та 89 ударними безпілотниками. Сили оборони збили і ракету, і всі дрони.

Запуск ракети ворог провів із повітряного простору окупованої частини Херсонської області. 89 БпЛА Shahed ворог запустив із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Основним напрямком удару була Київська область.

"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", – повідомив командувач Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактичну авіацію Повітряних Сил та армійську авіацію Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні відбулося 144 бойові зіткнення.

Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета) та 85 авіаударів (141 КАБ), здійснила понад 4350 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог 23 рази намагався вклинитися в оборону в районі населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк і Залізне.

На Покровському напрямку захисники відбили 48 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове.

На Курахівському Сили оборони відбили 16 атак ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія тратила в Україні 578 120 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У чотирьох районах Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків російських дронів.

Уламки пошкодили фасади, покрівлі, вибили вікна щонайменше в 13 приватних будинках. В одному будинку спалахнула пожежа, повідомив у Telegram голова Київської ОВА Руслан Кравченко. "Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – повідомив він.

За словами Кравченка, більшість уламків впала поза межами населених пунктів.

У ніч на 31 липня Сили оборони вдарили по ворожому складу озброєння та військової техніки біля російського міста Курськ.

Бойову роботу провели захисники зі складу Військово-морських сил України спільно з іншими складовими Сил оборони, повідомили в Генеральному штабі.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (російська федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", – йдеться у повідомленні.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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