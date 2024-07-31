Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Вінниці агента ФСБ, який намагався спалити одну з адмінбудівель ТЦК на території регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника «по гарячих слідах» після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону.

За даними слідства, фігурантом виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті.

На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував одеситу вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників.

Після «тестових» завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти «відрядили» свого поплічника на Вінниччину. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК.

Після цього завдання диверсант мав продовжити серію підпалів на території Житомира. Однак Служба безпеки зірвала ворожі плани.

Під час обшуків у фігуранта вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ і Нацпол затримали двох осіб, які підпалювали авто військових і волонтерів на Київщині. Зловмисники діяли на замовлення росіян.