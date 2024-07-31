На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини

На Харківщині за минулу добу внаслідок російської агресії загинули 2 людини, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 18:00, Куп'янський район, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. У гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми.
13:00, Ізюмський район, Оскільська СГ, с. Мала Комишуваха. Було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу.
На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають.