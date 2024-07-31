На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини

Одна людина загинула у селі Кучерівка, ще одна – в селі Мала Комишуваха.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російської агресії загинули 2 людини, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 18:00, Куп'янський район, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. У гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми.

13:00, Ізюмський район, Оскільська СГ, с. Мала Комишуваха. Було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу.

Також Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Відбито п’ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Біля останнього один бій ще триває. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають.