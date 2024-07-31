Генштаб підтвердив удар по ворожому складу під Курськом (уточнено)

У ніч на 31 липня Сили оборони вдарили по ворожому складу озброєння та військової техніки біля російського міста Курськ.
Бойову роботу провели захисники зі складу Військово-морських сил України спільно з іншими складовими Сил оборони. Про це повідомили в Генеральному штабі.
"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (російська федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", – йдеться у повідомленні.
Уточнення: фото ілюстративне.
- Це – не єдиний удар по ворожому об'єкту, здійснений нещодавно. Збройні сили України спільно з СБУ в ніч на 30 липня завдали удару по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" у Курській області.