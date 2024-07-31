ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив удар по ворожому складу під Курськом (уточнено)

На місці удару були вибухи. 

У ніч на 31 липня Сили оборони вдарили по ворожому складу озброєння та військової техніки біля російського міста Курськ. 

Бойову роботу провели захисники зі складу Військово-морських сил України спільно з іншими складовими Сил оборони. Про це повідомили в Генеральному штабі.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (російська федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", – йдеться у повідомленні. 

Уточнення: фото ілюстративне. 

Фото: Генштаб у Facebook

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies