Генштаб підтвердив удар по ворожому складу під Курськом (уточнено)

На місці удару були вибухи.

У ніч на 31 липня Сили оборони вдарили по ворожому складу озброєння та військової техніки біля російського міста Курськ.

Бойову роботу провели захисники зі складу Військово-морських сил України спільно з іншими складовими Сил оборони. Про це повідомили в Генеральному штабі.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (російська федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", – йдеться у повідомленні.

Уточнення: фото ілюстративне.

Фото: Генштаб у Facebook