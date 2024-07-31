Найбільша кількість атак за добу – знову на Покровському напрямку

Протягом минулої доби в Україні відбулося 144 бойові зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета) та 85 авіаударів (141 КАБ), здійснила понад 4350 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. Захисники відбили шість атак у районі населених пунктів Тихе та Вовчанськ, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Куп'янському напрямку ворог провів сім атак у районі Піщаного і Стельмахівки Харківської області.

"На Лиманському напрямку в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісництва українські воїни відбили 18 атак росіян", – сказав він.

На Сіверському захисники відбили чотири атаки в районі населених пунктів Верхньокам'янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському українські воїни зупинили 12 спроб росіян прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому ворог 23 рази намагався вклинитися в оборону в районі населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк і Залізне.

На Покровському напрямку захисники відбили 48 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове.

На Курахівському Сили оборони відбили 16 атак ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка.

На Времівському росіяни зробили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Степової Новосілки.

"На Оріхівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки", – сказав він.