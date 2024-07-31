Найбільша кількість атак за добу – знову на Покровському напрямку

Протягом минулої доби в Україні відбулося 144 бойові зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета) та 85 авіаударів (141 КАБ), здійснила понад 4350 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. Захисники відбили шість атак у районі населених пунктів Тихе та Вовчанськ, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.
На Куп'янському напрямку ворог провів сім атак у районі Піщаного і Стельмахівки Харківської області.
"На Лиманському напрямку в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісництва українські воїни відбили 18 атак росіян", – сказав він.
На Сіверському захисники відбили чотири атаки в районі населених пунктів Верхньокам'янське, Переїзне та Виїмка.
На Краматорському українські воїни зупинили 12 спроб росіян прорвати оборону в районі Часового Яру.
На Торецькому ворог 23 рази намагався вклинитися в оборону в районі населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк і Залізне.
На Покровському напрямку захисники відбили 48 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове.
На Курахівському Сили оборони відбили 16 атак ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка.
На Времівському росіяни зробили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Степової Новосілки.
"На Оріхівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки", – сказав він.
- За даними аналітиків Deep State станом на вечір 30 липня, ворог просунувся в Красногорівці та біля Урожайного.
- Кількість бойових зіткнень учора майже така ж, як добою раніше.