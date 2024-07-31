Росія атакувала Україну ударними безпілотниками (доповнено)

Повітряна тривога була на всій території держави.

Упродовж ночі росіяни здійснюють масовану атаку українських міст із застосуванням великої кількості ударних безпілотників. Активно працювали сили протиповітряної оборони поблизу Києва.

Станом на 2:45 повітряну тривогу оголошено в усіх областях через загрозу використання аеробалістичних ракет "Кинджал" з літака МіГ-31К, про яку повідомили Повітряні Сили.

Також моніторингові канали спостерігають активність стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які рухаються в бік пускових рубежів у Саратовській області РФ та в акваторії Каспійського моря.

Доповнення 3:02 : Повітряні Сили попередили про небезпеку БПЛА для Сум.

Доповнення 3:08 : небезпека для Броварів та Обухова на Київщині.

Доповнення 3:29 : відбій тривоги у західних регіонах, МіГ-31К здійснив посадку. Залишається загроза ударних безпілотників.

Доповнення 3:54 : БПЛА атакують Херсон, Черкаси, досі є загроза для Київської області.

Доповнення 4:17 : мер Києва Віталій Кличко попередив, що "шахеди" намагаються прорватися у місто з кількох напрямків, працюють сили ППО.

Доповнення 4:39 : БПЛА у Полтавській області, біля Києва та поблизу Чернігова.

Доповнення 5:23 : залишки "шахедів" на Київщині. Щодо стратегічної авіації інформація про пуски ракет відсутня.