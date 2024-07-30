Росіяни застосовують на Харківщині аерозольні гранати К-51, - речник ОТУ "Харків"

Ці гранати є неконвенційною зброєю, вони заборонені Женевськими конвенціями.

У Харківській області російські окупаційні війська знову використовують заборонені Женевською конвенцією гранати.

Про це розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"Ще один ганебний факт щодо окупантів - це те, що вони почали учергове почали застосовувати аерозольні гранати К-51", - повідомив Саранцев.

Він наголосив, що ці гранати є неконвенційною зброєю, вони заборонені Женевськими конвенціями.

Саранцев нагадав, що це вже не перший випадок, такі гранати застосовувалися ще у Донецькому аеропорту.

“Усього було зафіксовано понад 460 випадків застосування цього боєприпасу (росіянами - ред.) за всю 10-річну війну", - зауважив речник ОТУ “Харків”.