Росіяни застосовують на Харківщині аерозольні гранати К-51, - речник ОТУ "Харків"

У Харківській області російські окупаційні війська знову використовують заборонені Женевською конвенцією гранати.
Про це розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
"Ще один ганебний факт щодо окупантів - це те, що вони почали учергове почали застосовувати аерозольні гранати К-51", - повідомив Саранцев.
Він наголосив, що ці гранати є неконвенційною зброєю, вони заборонені Женевськими конвенціями.
Саранцев нагадав, що це вже не перший випадок, такі гранати застосовувалися ще у Донецькому аеропорту.
“Усього було зафіксовано понад 460 випадків застосування цього боєприпасу (росіянами - ред.) за всю 10-річну війну", - зауважив речник ОТУ “Харків”.
- За період широкомасштабної війни росіяни поряд із застосуванням звичайних засобів вогневого ураження, застосовують спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, переважно - CS (2-Хлоробензальмалононітрил).