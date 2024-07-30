ГоловнаСуспільствоВійна

З Вовчанської громади евакуювали 18 мешканців

Серед евакуйованих - п’ять дітей.

З Вовчанської громади евакуювали 18 мешканців
У Вовчанській громаді Харківської області триває примусова евакуація
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Вовчанській громаді Харківської області триває примусова евакуація - минулої доби поліцейські допомогли виїхати з громади 18 місцевим мешканцям, серед них п’ять дітей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські передали сім’ї волонтерам, а ті на автобусі доставили евакуйованих до Харкова. Там евакуйованим надали тимчасове безоплатне житло та забезпечили речами першої потреби.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В поліції зазначили, що багато родин з дітьми виїхали до безпечного місця, але є сім’ї, які відмовляються евакуюватися. Це ставить під загрозу не лише життя та здоров’я їхніх дітей, але й ускладнює роботу поліції.

Поліція закликає батьків, які ще не евакуювалися, не зволікати і зробити це якомога швидше. 

  • Рятувальники протягом минулого тижня евакуювали 63 людини з Торецької громади. Серед них – вісім маломобільних людей та двоє поранених. 
  • За час повномасштабного вторгнення Росії із небезпечних районів обласні військові адміністрації та евакуаційні підрозділи ДСНС і Національної поліції евакуювали понад 2,8 млн цивільних.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies