З Вовчанської громади евакуювали 18 мешканців

У Вовчанській громаді Харківської області триває примусова евакуація - минулої доби поліцейські допомогли виїхати з громади 18 місцевим мешканцям, серед них п’ять дітей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські передали сім’ї волонтерам, а ті на автобусі доставили евакуйованих до Харкова. Там евакуйованим надали тимчасове безоплатне житло та забезпечили речами першої потреби.

В поліції зазначили, що багато родин з дітьми виїхали до безпечного місця, але є сім’ї, які відмовляються евакуюватися. Це ставить під загрозу не лише життя та здоров’я їхніх дітей, але й ускладнює роботу поліції.

Поліція закликає батьків, які ще не евакуювалися, не зволікати і зробити це якомога швидше.