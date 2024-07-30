З Вовчанської громади евакуювали 18 мешканців

У Вовчанській громаді Харківської області триває примусова евакуація - минулої доби поліцейські допомогли виїхати з громади 18 місцевим мешканцям, серед них п’ять дітей.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Поліцейські передали сім’ї волонтерам, а ті на автобусі доставили евакуйованих до Харкова. Там евакуйованим надали тимчасове безоплатне житло та забезпечили речами першої потреби.
В поліції зазначили, що багато родин з дітьми виїхали до безпечного місця, але є сім’ї, які відмовляються евакуюватися. Це ставить під загрозу не лише життя та здоров’я їхніх дітей, але й ускладнює роботу поліції.
Поліція закликає батьків, які ще не евакуювалися, не зволікати і зробити це якомога швидше.
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- За час повномасштабного вторгнення Росії із небезпечних районів обласні військові адміністрації та евакуаційні підрозділи ДСНС і Національної поліції евакуювали понад 2,8 млн цивільних.