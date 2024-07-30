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Зеленський провів засідання Конгресу місцевих і регіональних влад на Рівненщині

Також відвідав в області поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію.

Зеленський провів засідання Конгресу місцевих і регіональних влад на Рівненщині
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Рівненщину.

Як ідеться на сторінках глави держави у соцмережах, в області відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

До заходу долучилися урядовці, представники місцевої влади, бізнесу і банків. Загалом – понад 120 учасників. 

За словами Зеленського, на засіданні конгресу обговорили важливість підтримки українських військових, розвиток регіональної співпраці з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів і ситуацію в енергетиці.

Глава держави також відвідав госпіталь, де проходять лікування та реабілітацію українські військові та ветерани зі складними травмами спини. 

Президент поспілкувався з бійцями і відзначив їх державними нагородами – орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

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