Люксембург розкритикував санкції України проти російського "Лукойлу"

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель критично висловився проти санкцій санкції України щодо російського "Лукойлу", передає Bloomberg.
Беттель заявив, що Україні слід врахувати наслідки таких кроків, як недавня заборона на транзит сирої нафти від російського постачальника, для країн-сусідів (Угорщини і Словаччини).
На прес-конференції у Латвії люксембурзький міністр заявив - якщо подібні кроки торкаються споживачів в інших державах, то вони "також мають бути за столом переговорів або принаймні поінформовані".
"Ми повинні уникати створення нової напруженості, коли надто полегшуємо іншим країнам, і особливо цього разу Угорщині та Словаччині можливість сказати, що вони не згодні", - сказав Беттель.
Він зазначив, що це може призвести до санкцій і обмежень у відповідь між країнами-сусідами.
- Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- На цей крок різко відреагували Угорщина і Словаччина.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит обох держав закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
- Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
- 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".
- Того ж дня глава МЗС Угорщини висловив припущення, що це Єврокомісія попросила Київ зупинити транзит.