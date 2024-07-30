Люксембург розкритикував санкції України проти російського "Лукойлу"

Беттель вважає, що треба уникати нових конфліктів, а перед запровадженням схожих кроків треба попереджати партнерів.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель критично висловився проти санкцій санкції України щодо російського "Лукойлу", передає Bloomberg.

Беттель заявив, що Україні слід врахувати наслідки таких кроків, як недавня заборона на транзит сирої нафти від російського постачальника, для країн-сусідів (Угорщини і Словаччини).

На прес-конференції у Латвії люксембурзький міністр заявив - якщо подібні кроки торкаються споживачів в інших державах, то вони "також мають бути за столом переговорів або принаймні поінформовані".

"Ми повинні уникати створення нової напруженості, коли надто полегшуємо іншим країнам, і особливо цього разу Угорщині та Словаччині можливість сказати, що вони не згодні", - сказав Беттель.

Він зазначив, що це може призвести до санкцій і обмежень у відповідь між країнами-сусідами.