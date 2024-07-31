Австрія висунула свого кандидата на посаду єврокомісара

Коаліційний уряд Австрії, очолюваний консерваторами, висуває консервативного міністра фінансів Магнуса Бруннера своїм наступним єврокомісаром.

Про це заявив канцлер країни Карл Негаммер, пише Reuters.

Німецьку консерваторку Урсулу фон дер Ляйєн два тижні тому Європейський парламент переобрав на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії.

Очікується, що країни запропонують кандидатів до Комісії найближчими тижнями. Після того, як імена оголосять, ЄС розпочне багатомісячний процес перевірки кандидатів на наявність конфлікту інтересів. Потім євродепутати обговорять їх на багатогодинних слуханнях.

“Магнус Бруннер є досвідченим державним політиком з високим рівнем знань у сфері фінансів, економіки та конкурентної політики на національному та європейському рівнях”, ‒ зазначив Негаммер у дописі на соціальній платформі X.

Кандидатуру 52-річного Бруннера ще мають офіційно схвалити австрійський кабінет міністрів і головний комітет нижньої палати парламенту, але обидві керівні партії погодилися з вибором.

Наступні парламентські вибори в Австрії заплановані на 29 вересня, до цього часу нова Єврокомісія ще не розпочне роботу. Очікується, що виконавчий орган ЄС запрацює найраніше у жовтні.