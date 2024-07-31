У Польщі відзавтра розпочнуться дві військові операції

Відзавтра, 1 серпня, у Польщі стартують одразу дві військові операції. Одна із операцій включатиме постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, співпрацю з союзниками та навчання.

Про це повідомив глова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та командувач збройними силами генерал Мацей Кліш на військовій базі в Каракулі поблизу Білостока, відкриваючи операцію "Безпечне Підляшшя", пише RMF24.

В операції "Безпечне підляшшя" планується участь до 17 тисяч осіб. вояків Війська Польського.

Операція "Східна Аврора" охопить територію східної та північно-східної Польщі. Її метою є зміцнення системи протиповітряної оборони Польщі.

Як зазначили у виданні, операції є відповіддю на агресію Росії проти України, і підвищеного ризику порушення повітряного простору Польщі.

"Порушення повітряного простору Польщі стало міжнародною темою. Я сказав це на саміті НАТО, зустрічаючись з міністрами оборони інших країн наших союзників. Я завжди наголошую, що серед членів НАТО Польща найбільше піддається різним типам подій, навмисних чи випадкових, але завжди небезпечних для Республіки Польща та Північноатлантичного альянсу", – сказав міністр Косіняк-Камиш.

За його словами, російські ракети перетнули кордон Польщі цього року, а також в минулі роки. Він зазначив, що охорона польського неба відбувається в кількох сферах, зокрема у сфері розвідки, протиповітряній та протиракетній обороні.

У операції братимуть участь американські, італійські та британські війська. Також очікують на присутність не лише італійських літаків, а й американських та британських.

Операція включатиме постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, співпрацю з союзниками та навчання.

25 липня стартували польсько-американські навчання із залученням винищувачів F-16, які триватимуть до 7 серпня.