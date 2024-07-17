Із серпня Польща починає нову безпекову операцію на кордоні з Білоруссю

Із 1 серпня Польща почне нову операцію з гарантування безпеки на кордоні з Білоруссю під назвою “Безпечне Підляшшя”, передає "Укрінформ".

На пресконференції 17 липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що завершать спершу дві операції: одна навчальна, інша - з охорони кордону, тоді розпочнеться єдина операція "Безпечне Підляшшя". До останньої залучать близько 17 тисяч військовослужбовців. Відповідатиме за проведення операції 18-а механізована дивізія польських збройних сил.

За словами міністра, для підготовки військовослужбовців направлять поліцейських, які мають відповідний досвід, і які, зокрема, брали участь у місії в Косові.

Глава МВС Польщі Томаш Сємоняк на цій же пресконференції заявив, що наразі кількість спроб нелегального перетину кордону зменшилася вдвічі. Польська сторона працює з країнами, звідки походять нелегальні мігранти, і проводить роз'яснювальну роботу, а також чинить політичний тиск на Білорусь.