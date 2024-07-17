Швейцарія відкриває десятки справ щодо порушення санкцій проти Росії

Швейцарія розпочала розслідування понад 50 випадків ймовірних порушень санкцій і наразі виявила порушення в 15 з них, йдеться в заяві уряду.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швейцарія запровадила санкції, подібні до обмежень інших західних країн, а на початку цього місяця вжила нових заходів.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань повідомив в електронному листі агентству Reuters, що ефективне впровадження санкцій є пріоритетом уряду і що на сьогодні відкрито 56 проваджень щодо порушень.

З них близько половини справ було закрито, а щодо 15 з них було призначено штрафи. Щодо інших триває розслідування, йдеться у повідомленні. Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань не назвав ні сектори, ні окремі компанії, щодо яких ведеться розслідування.

Раніше цього року Швейцарія заявила, що створила групу фахівців для розслідування і забезпечення дотримання санкцій, запроваджених Берном після вторгнення Росії в Україну.