На Торонто, найбільше місто Канади, зійшли рясні дощі та раптова повінь, заблокувавши мешканців, затопивши дороги та залишивши без світла майже 170 000 споживачів.

Про це пише американська газета The New York Times.

Як інформують місцеві чиновники, у деяких частинах Торонто випало понад 100 міліметрів опадів. Це приблизно середня кількість опадів, які місто отримує за весь липень.

У місцевому аеропорті Пірсон приблизно за 3,5 години випало 97,4 мм дощу.

Пожежна служба Торонто повідомила, що врятувала понад 20 людей з автомобілів і будівель та отримала майже 1700 дзвінків про допомогу. За сім годин було зафіксовано понад 500 інцидентів.

Близько 167 000 споживачів втратили електроенергію, деякі з основних доріг і автомагістралей міста закриті.Олівія Чоу, мер міста, заявила на пресконференції у вівторок, що частини будівлі мерії Торонто затопило.

Фото: Arlyn Mcadorey/The Canadian Press

TFS Communications staff processed nearly 1700 calls for service and dispatched to almost 500 incidents between 6am and 3pm today. 50+ elevator rescue calls, 50+ water calls and over 20 people rescued from cars and buildings as a result of the significant rain. #toronto ^dc pic.twitter.com/afnjsdniis — Toronto Fire Services (@Toronto_Fire) July 16, 2024

У червні у Польщі через негоду розмило колії і перекинувся кран верфі. Рятувальники здійснювали понад 1800 виїздів, пов’язаних із ліквідацією наслідків сильного вітру та підтоплення будівель і вулиць.