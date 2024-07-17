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На Торонто зійшла повінь, випала місячна норма опадів

Без світла залишилися 170 000 мешканців найбільшого канадського міста.

На Торонто зійшла повінь, випала місячна норма опадів
Фото: THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov

На Торонто, найбільше місто Канади, зійшли рясні дощі та раптова повінь, заблокувавши мешканців, затопивши дороги та залишивши без світла майже 170 000 споживачів.

Про це пише американська газета The New York Times.

Як інформують місцеві чиновники, у деяких частинах Торонто випало понад 100 міліметрів опадів. Це приблизно середня кількість опадів, які місто отримує за весь липень. 

У місцевому аеропорті Пірсон приблизно за 3,5 години випало 97,4 мм дощу.

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Пожежна служба Торонто повідомила, що врятувала понад 20 людей з автомобілів і будівель та отримала майже 1700 дзвінків про допомогу. За сім годин було зафіксовано понад 500 інцидентів.

Близько 167 000 споживачів втратили електроенергію, деякі з основних доріг і автомагістралей міста закриті.Олівія Чоу, мер міста, заявила на пресконференції у вівторок, що частини будівлі мерії Торонто затопило.

Фото: Arlyn Mcadorey/The Canadian Press

У червні у Польщі через негоду розмило колії і перекинувся кран верфі. Рятувальники здійснювали понад 1800 виїздів, пов’язаних із ліквідацією наслідків сильного вітру та підтоплення будівель і вулиць.

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