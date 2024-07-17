Німеччина виділяє 10 млн євро на відновлення "Охматдиту" після ракетного удару росіян

Кошти будуть використані разом з коштами інших спонсорів та донорів.

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована ракетним ударом росіян.

Про це в інтерв’ю Rheinische Post заявила очільниця відомства Свенья Шульце, повідомляє "Європейська правда".

Кошти будуть використані разом з коштами інших спонсорів та донорів для відновлення роботи лікарні та її підготовки до зими. Це включає ремонт і технічне обслуговування фасадів, лікувальних приміщень, а також електро– та теплопостачання.

"Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і негуманно Росія веде цю загарбницьку війну… Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця лікування для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Ми запропонували українському уряду підтримку в реконструкції лікарні, щоб діти знову могли швидко отримувати необхідне їм лікування", – наголосила міністерка.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв подякував за допомогу і розповів, що з лютого 2022 року Росія повністю - зруйнувала понад 210 медичних закладів в Україні та серйозно пошкодила понад 1600.

"Я дякую всім за це – це набагато більше, ніж абстрактні співчуття. Для того щоб боротися з наслідками російського терору, ми повинні негайно розпочати відбудову. Німеччина вкотре надала нам конкретну допомогу. Виділивши 10 мільйонів євро, наші німецькі партнери вкотре продемонстрували лідерство", – підкреслив український дипломат.

Днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Заступник голови представництва ЄС в Україні також заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням лікарні.

Також Швеція готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон (понад 470 тисяч доларів) у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок обстрілу лікарні.

Удар Росії по дитячій лікарні

- 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Унаслідок атаки загинули дві людини, ще 50 поранені. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.

- За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.

- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуювали дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.

- Після злочинного удару пна чат-бот ГУР Міноборони звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування “Енгельс”) — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101, повідомляє “Інформаційний спротив”. Він надав фото і службові документи командирів, причетних до атаки.