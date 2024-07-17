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Байден реформуватиме Верховний суд, який дав Трампу імунітет

Президент США готовий навіть запропонувати поправку до Конституції.

Байден реформуватиме Верховний суд, який дав Трампу імунітет
Верховний суд США
Фото: ЕРА/UPG

Після рішення Верховного суду США щодо наявності у Дональда Трампа "президентського імунітету" щодо офіційних дій чинний глава держави Джо Байден планує реформувати вищий судовий орган.

Як стверджує CNN, у Білому домі хочуть запровадити чіткий термін перебування 9 суддів Верховного суду на їхній посаді - нині вони призначаються пожиттєво. Також демократи розглядають зміни до етичного кодексу служителів Феміди, які містимуть конкретні покарання за недотримання положень документа.

Що ж до скандальної ухвали про "президентський імунітет", то Джо Байден розглядає варіант її скасування через механізм поправки до Конституції США. Проте це складний механізм, який потребуватиме багато зусиль та часу: поправку мають схвалити обидві палати Конгресу не менш як двома третинами голосів, після чого три чверті штатів повинні її ратифікувати.

 

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