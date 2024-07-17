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Сенатор-демократ визнаний винним у 16 корупційних звинуваченннях

Боб Менендез сприяв бізнесу в обмін на готівку, золоті злитки та платежі за кредитами.

Сенатор-демократ визнаний винним у 16 корупційних звинуваченннях
Сенатор Менендез
Фото: EPA/UPG

Колегія присяжних у суді Мангеттена визнала американського сенатора від Нью-Джерсі Боба Менендеза винним за всіма 16 звинуваченнями у корупції, незаконному лобіюванні, перешкоджанні правосуддю, шахрайстві та вимаганні.

Як пише Reuters, 70-річний політик разом зі своєю дружиною, за версією слідства, сприяв трьом пов'язаним з Єгиптом компаніям, використовуючи свою владу. За свої "послуги" сенатор отримував від зацікавлених осіб готівкові кошти, золоті злитки і навіть обіцянки виплатити кредит на автомобіль та іпотеку.

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер закликав Менендеза скласти повноваження. Проте сам засуджений продовжує наполягати на відсутності провини, стверджуючи, що завжди діяв лише в інтересах США і ніколи не був іноземним агентом. Адвокати сенатора подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Покарання для Менендеза буде визначено 29 жовтня, за тиждень до проміжних виборів у Сенат, в яких він мав намір брати участь як незалежний кандидат.

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