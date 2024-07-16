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​Румунія сподівається восени укласти контракт із США на купівлю літаків F-35

Раніше Бухарест купив 32 уживаних винищувачі F-16 у Норвегії – на додаток до 17, придбаних у 2016 році. 

​Румунія сподівається восени укласти контракт із США на купівлю літаків F-35
Винищувач п'ятого покоління F-35.
Фото: US Air Force

Румунія сподівається підписати угоду зі США про закупівлю винищувачів останнього покоління F-35 уже цієї осені.

Про це заявив міністр оборони Анхель Тілвар, передає "Радіо Свобода"

У вересні 2023 року Румунія заявила, що планує купити 32 винищувачі F-35 на 6,5 мільярда доларів. Угода включає послуги з логістики та навчання, авіасимулятори та боєприпаси, а також самі літаки.

Тілвар заявляв, що перші літаки не будуть поставлені раніше 2030 року. Раніше Бухарест купив 32 уживаних винищувачі F-16 у Норвегії – на додаток до 17, придбаних у 2016 році. 

Європейські країни збільшують витрати на оборону на тлі стурбованості через російську агресію.

У червні також  повідомлялося, що Німеччина збільшить замовлення винищувачів F-35.

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