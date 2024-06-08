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Німеччина збільшить замовлення винищувачів F-35 на вісім одиниць

Федеральний уряд має намір закупити більше найсучасніших літаків американського виробництва. 

Німеччина збільшить замовлення винищувачів F-35 на вісім одиниць
F-35
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що уряд Німеччини переглянув план щодо оснащення Бундесверу найбільш сучасними винищувачами F-35. На додачу до замовлених у 2022 році 35 одиниць у Берліні шукають шляхи отримати ще 8 літаків. 

Два роки тому німецькі чиновники підписали угоду про постачання американських винищувачів на суму у 10 мільярдів євро з урахуванням вартості боєприпасів. Проте зараз визначеної тоді символічної кількості у 35 F-35 Олафу Шольцу та його міністрам здається недостатньо.

Проблема полягає у тому, що в бюджеті країни не передбачено грошей для додаткових закупівель військової техніки. Переговори щодо змін до кошторису поки що не дали результатів.

F-35 мають надійти у Німеччину у 2027 році, для них створюється інфрастуктура на авіабазі у західному місті Бюхель. В повітряних силах Бундесверу вони мають замінити літаки Торнадо - єдині в розпорядженні Німеччини борти, які здатні нести американські ядерні бомби.

  • У США наприкінці травня під час транспортування із заводу-виробника літак F-35 зазнав аварії та був повністю знищений.

 

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