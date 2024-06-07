Російські хакери транслюють на дитячих каналах у Європі ролики про війну і насильство

Скарги надходять від компаній із Франції, Швеції, Португалії та інших держав.

Уже декілька місяців європейські супутникові компанії страждають від спроб втручання з боку Росії - хакери переривають мовлення і транслюють на дитячих каналах відео про війну і насильство, повідомляє Bloomberg.

Наприклад, постраждали три супутники французького оператора Eutelsat. Починаючи від середини березня зброї тривали до кінця травня.

У двох випадках – 28 березня та 17 квітня – внаслідок втручання програму дитячого розважального каналу Walt Disney Company BabyTV зловмисники амінювали військовими відеороликами російською мовою. Як наслідок, нідерландський кабельний оператор Ziggo виключив BabyTV зі своєї мережі до початку травня.

Французьке Національне агентство з частот надіслало з цього приводу листа у Женеву Радіорегламентарному комітету (міжнародній організації з нагляду за телекомунікаціями), у якому повідомило, що перешкоди надходять і мають контролюватись владою РФ.

Представник Міжнародного союзу електрозв'язку (агентства ООН), що координує глобальне спільне використання радіочастот і супутникових орбіт, повідомив, що цю проблему обговорюватимуть на наступному засіданні Радіорегламентарного комітету 24-28 червня.

Крім французький супутників втручання зазнали шведські та португальські.

Згідно з документами, з якими ознайомився Bloomberg, Швеція, Нідерланди тіа Люксембург подали скарги в Женеву, аналогічні до скарг Франції. А у березні цього року французька сторона звернулася до РФ зі скаргою на втручання у свою роботу. У листі йшлося про те, що сигнал-"агресор" зафіксували у Москві.