Пентагон оприлюднив склад нового пакету допомоги Україні

Міністерство оборони США оприлюднило склад нового пакету допомоги Україні вартістю в $225 млн. Це – вже 59 пакет з серпня 2021 року.

Пакет надасть Україні додаткові можливості для закриття термінових потреб на полі бою, зокрема ППО, артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю. Його нададуть за президентською програмою PDA.

До складу увійшли:

ракети для ЗРК HAWK

зенітні ракети Stinger

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)

155-мм гаубиці

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм

81-мм мінометні системи

бронетранспортери M113

причепи для перевезення важкої техніки

прибережні та річкові патрульні катери

трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням

протитанкові системи Javelin і AT-4

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати

підривні боєприпаси

прилади нічного бачення

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Цей пакет допомоги сьогодні під час переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським оголосив американський президент Джо Байден. Раніше західні медіа писали, що до пакету можуть увійти боєприпаси до HIMARS, дальності яких вистачить, аби дістати військові цілі на російській території.