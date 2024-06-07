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Пентагон оприлюднив склад нового пакету допомоги Україні

До нього, серед іншого, увійшли боєприпаси різних типів.

Пентагон оприлюднив склад нового пакету допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони США оприлюднило склад нового пакету допомоги Україні вартістю в $225 млн. Це – вже 59 пакет з серпня 2021 року. 

Пакет надасть Україні додаткові можливості для закриття термінових потреб на полі бою, зокрема ППО, артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю. Його нададуть за президентською програмою PDA. 

До складу увійшли: 

  • ракети для ЗРК HAWK
  • зенітні ракети Stinger
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)
  • 155-мм гаубиці
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм
  • 81-мм мінометні системи
  • бронетранспортери M113
  • причепи для перевезення важкої техніки
  • прибережні та річкові патрульні катери
  • трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням
  • протитанкові системи Javelin і AT-4
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати
  • підривні боєприпаси
  • прилади нічного бачення
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Цей пакет допомоги сьогодні під час переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським оголосив американський президент Джо Байден. Раніше західні медіа писали, що до пакету можуть увійти боєприпаси до HIMARS, дальності яких вистачить, аби дістати військові цілі на російській території. 

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