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Росіяни заявили про атаку дронів на аеропорт Моздок у Північній Осетії

Він знаходиться в більше 1000 км від кордону з Україною.

Росіяни заявили про атаку дронів на аеропорт Моздок у Північній Осетії
Аеродром Моздок (архівне фото)
Фото: Радіо Свобода

Міністерство оборони Росії поскаржилося на нібито атаку українських дронів над територією республіки Північна Осетія, що в більше ніж 1000 км від кордону з Україною. 

Про атаку повідомило Міноборони РФ у Telegram, а пропагандистські ЗМІ вже назвали це "терористичною атакою".

Голова Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив, що три українські безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром. Він також стверджує, що жертв та руйнувань внаслідок атаки немає. Про інші деталі він пообіцяв розповісти пізніше.

"У Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з українського боку. Їхньою ціллю був військовий аеродром", - сказав Мєняйло.

В українських силових відомствах поки що цю атаку не коментували.

  • Російська армія активно використовує аеродром у Моздоку для завдання ракетних ударів по українських містах. На цьому об'єкті окупанти базують стратегічні бомбардувальники ТУ-22М3, з яких регулярно запускають крилаті ракети Х-22 по цивільній інфраструктурі в Україні. Про атаку на цей аеродром повідомляється вперше. 
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