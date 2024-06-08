Росіяни заявили про атаку дронів на аеропорт Моздок у Північній Осетії

Він знаходиться в більше 1000 км від кордону з Україною.

Міністерство оборони Росії поскаржилося на нібито атаку українських дронів над територією республіки Північна Осетія, що в більше ніж 1000 км від кордону з Україною.

Про атаку повідомило Міноборони РФ у Telegram, а пропагандистські ЗМІ вже назвали це "терористичною атакою".

Голова Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив, що три українські безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром. Він також стверджує, що жертв та руйнувань внаслідок атаки немає. Про інші деталі він пообіцяв розповісти пізніше.

"У Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з українського боку. Їхньою ціллю був військовий аеродром", - сказав Мєняйло.

В українських силових відомствах поки що цю атаку не коментували.

