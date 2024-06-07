Остін вважає, що дозвіл бити американською зброєю по військових цілях у Росії буде "дуже, дуже корисним"

Міністр оборони США Ллойд Остін розраховує, що обмежений дозвіл застосовувати американську зброю проти цілей на території Росії буде корисним для України. Про це він сказав у коментарі CNN.
За словами Остіна, це буде "дуже, дуже корисним для українського просування". Він також конкретизував, право на які удари американською зброєю тепер має Україна.
"Що ми зробили – це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", – сказав міністр оборони.
- На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.
- 31 травня надання обмеженого дозволу офіційно підтвердила Україна. Це підтвердив президент.
- Раніше український президент наголошував, що удари по Росії потрібні для захисту, а не для нападу. Застосування зброї по військових цілях за межами України не дозволить окупантам зосереджуватися на кордоні для нових проривів, як це було в Харківській області. А знищення зброї, з якої ворог гатить по українцях з-за кордону, убезпечить населення.