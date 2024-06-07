Остін вважає, що дозвіл бити американською зброєю по військових цілях у Росії буде "дуже, дуже корисним"

Він уточнив, що є дозвіл стріляти у відповідь по військах та артилерійських установках, що обстрілюють українців.

Міністр оборони США Ллойд Остін розраховує, що обмежений дозвіл застосовувати американську зброю проти цілей на території Росії буде корисним для України. Про це він сказав у коментарі CNN.

За словами Остіна, це буде "дуже, дуже корисним для українського просування". Він також конкретизував, право на які удари американською зброєю тепер має Україна.

"Що ми зробили – це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях", – сказав міністр оборони.