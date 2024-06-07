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Зеленський у Парижі прокоментував російські погрози Франції

Український президент вважає, що в разі поразки Росія прийде за іншими. 

Зеленський у Парижі прокоментував російські погрози Франції
Французькі депутати стоячи вітали українського президента
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції виступив перед парламентом – Національними зборами. Він порівняв важливість перемог у нинішній війні в Україні із перемогами над нацизмом у Другій світовій війні та наголосив, що в цій битв українці не повинні залишитися наодинці. 

Зеленський у виступі нагадав, що цими днями вшановують хоробрість людей, які виграли битву в Нормандії. Саме такі виграні битви повернули Європу людству. 

Він вважає, що без виграних битв не було б нічого і нікого, України, Франції – усіх вільних націй. Не було б вільної особистості в Європі: ні як континенту, ні як концепту, адже всі пам'ятають, що означає нацизм.

Саме з перемог вільних народів 80 років тому народилася нинішня Європа – континент, який здатен бути джерелом надії.

"Наша Європи – це результат сміливості чоловіків і жінок тоді. Усіх, хто, попри страх, не підкорився злу і чинив спротив та бився. Наша Європа – це єдність, яка спрацювала тоді та завжди спрацьовує, завжди додає сили. Наша Європа – це тодішній вибір людей боротись так, як потрібно, щоб виграти, щоб не дати злу заволодіти твоїм домом, не було тоді іншої мотивації у союзників, окрім захисту свого дому та права людей бути людьми, людьми в повному сенсі цього слова: наділеними свободою, гідністю та правами від народження в рівній мірі, так, щоб ніхто не визначав себе господарем над іншими і щоб кожен сам міг обирати власний шлях у житті", – сказав український президент.

Це було забезпечено перемогами 80 років тому. Але це не буде вічним саме по собі, підкреслив Зеленський. Зараз Європа перестала бути континентом миру, а нацизм знову повертається. Зараз у Європі знову руйнуються міста та спалюються села, у ній діють фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом.

Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи не заслуговують на існування. Зараз це спрямовано проти України, але в майбутньому це буде спрямовано проти інших. 

Президент сказав, що вже видно черговість, як може піти агресія: Балтія, Польща, Балкани і далі. Російському режиму мало навіть Європи – він уже руйнував Сирію. Росія шантажує весь світ, щоб країни боялися йому протидіяти. 

"Таким може бути завтра, якщо Україна не виграє", – вважає він. 

Путін – це "антиєвропа", вважає Зеленський. 

"І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції – це стало ще одним аргументом на користь нашої сміливості, на користь, щоб жодне зло в світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями", – сказав президент.

Спікерка парламенту Яель Брон-Піве запевнила президента, що Франція ніколи не перестане підтримувати Україну. 

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