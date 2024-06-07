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Колишнього прем'єра Камеруну обрали головою наступної Генасамблеї ООН

Принцип ротації передбачає, що посаду мав отримати представник Африки.

Колишнього прем'єра Камеруну обрали головою наступної Генасамблеї ООН
Філемон Янг
Фото: Мережа Х

Під час роботи 79-ої Генеральної Асамблеї ООН, яка відкриється 10 вересня цього року в Нью-Йорку, крісло голови займатиме представник Камеруну.

Як пише Укрінформ, очолювати президію довірили колишньому прем'єр-міністру країни Філемону Янгу. За принципом ротації, який застосовується для цієї посади, обрати мали обов'язково політика з африканського континенту.

На посаді голови Генасамблеї Янг змінить представника Латинської Америки та Карибського басейну Деніса Френсіса з Тринідаду і Тобаго. У 2025 році право делегувати голову перейде до Західної Європи.

Україна має досвід головування свого представника. Під час 52-ої Генасамблеї, яка тривала з вересня 1997-ого до вересня 1998 року, посаду обіймав ексміністр закордонних справ Геннадій Удовенко.

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