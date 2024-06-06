У роковини підриву окупантами Каховської ГЕС ООН святкує "день російської мови"

В організації закликали підписатися на їхній російськомовний акаунт в "Х".

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Фото: Сторінка ООН в мережі "Х"

Організація об'єднаних націй у роковини підриву росіянами Каховської ГЕС, у мережі "Х" привітала з "днем російської мови".

"Російська мова – одна з шести офіційних мов ООН. Щороку 6 червня ООН святкує День російської мови", – ідеться у дописі міжнародної організації.

Ба більше, ООН закликали користувачів підписатися на їхній російськомовний акаунт.

Russian is one of the six official languages of the UN.



Every year on 6 June, the UN marks Russian Language Day.



Follow @UnitedNationsRU for updates on the UN’s work in Russian. pic.twitter.com/7U2CtUCktJ — United Nations (@UN) June 6, 2024