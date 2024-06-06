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У роковини підриву окупантами Каховської ГЕС ООН святкує "день російської мови"

В організації закликали підписатися на їхній російськомовний акаунт в "Х".

У роковини підриву окупантами Каховської ГЕС ООН святкує "день російської мови"
Фото: Сторінка ООН в мережі "Х"

Організація об'єднаних націй у роковини підриву росіянами Каховської ГЕС, у мережі "Х" привітала з "днем російської мови".

"Російська мова – одна з шести офіційних мов ООН. Щороку 6 червня ООН святкує День російської мови", – ідеться у дописі міжнародної організації.

Ба більше, ООН закликали користувачів підписатися на їхній російськомовний акаунт.

  • Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року. В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Після підриву Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років. Над програмою відновлення територій працюють фахівці з 20 країн.
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