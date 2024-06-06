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У неділю болгари вшосте за три роки обиратимуть парламент

Аналітики не бачать шансів створити у законодавчому органі стабільну коаліцію. 

У неділю болгари вшосте за три роки обиратимуть парламент
Фото: EPA/UPG

У неділю у Болгарії відбудуться позачергові парламентські вибори ‒ шості за останні три роки, пише Reuters.

Аналітики не бачать шансів створити стабільну коаліцію, яка зможе покласти край тривалому періоду політичної нестабільності у країні.

Болгарія ‒ найбідніший член Європейського Союзу та одна з його найбільш корумпованих держав. Протести проти хабарництва у 2020 році допомогли повалити коаліцію на чолі з правоцентристською партією ГЕРБ ‒ Громадяни за європейський розвиток Болгарії.

Президенту Румену Радеву з того часу довелося призначити п'ять тимчасових урядів, щоб керувати чорноморською країною, оскільки безрезультатні вибори призвели до створення нестабільних коаліцій, які швидко розпадалися.

Болгарія гостро потребує періоду стабільного, добре функціонуючого уряду, щоб прискорити приплив коштів ЄС та підштовхнути її до вступу до єврозони та повної участі у відкритій Шенгенській зоні Європи. Плани щодо приєднання до єврозони вже двічі відкладалися через недотримання цільових показників інфляції.

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Болгарія та її північний сусід Румунія 31 березня скасували перевірку паспортів для осіб, які вилітають або прибувають з Шенгенської зони (включно з більшістю інших держав-членів ЄС) літаками і через море. Однак тих, хто подорожують автомобілями та потягами, все ще перевіряють.

Апатія є однією з головних проблем на недільних виборах. Болгарські виборці тоді ж обиратимуть своїх представників до Європейського парламенту. 

Багато болгар, які глибоко не довіряють політичному класу, який вважають корумпованим і некомпетентним, не вірять, що їхні голоси матимуть якесь значення.

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