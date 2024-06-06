Естонія відкладає інші видатки, щоб придбати більше боєприпасів

Через брак грошей Міноборони країни відкладає закупівлю транспорту та засобів зв'язку, також менше військових відправляють за кордон.

Міноборони Естонії планує закупити більше боєприпасів, артилерії та інвестувати в розвідку. Проте через брак грошей відкладає придбання транспорту та засобів зв'язку, також менше військових відправляють за кордон.

Про це пише ERR.

"Головний акцент, який ми робимо в цьому затвердженому плані розвитку, – це боєприпаси. Навіть більше, ніж було в попередньому, загалом більше півтора мільярдів євро. Це надзвичайно велика сума. По-друге – посилення артилерії. До нас надійдуть два батальйони самохідних артилерійських систем, за новою програмою розвитку з’явиться і третій. Третя пріоритетна сфера – ситуаційна обізнаність… Відправною точкою рішень було те, що дасть найбільший ефект"", – пояснила Тіяна Уудеберг, заступник канцлера з питань оборонного планування міністерства.

У плані розвитку Міністерства оборони закладено план витрат на 5,3 млрд євро на оборону країни на наступні чотири роки. Він оновлюватиметься щороку.

"Це десь на 176 мільйонів євро менше, ніж ми планували за попереднім економічним прогнозом. Ми запланували витрати на підтримку України в цьому плані розвитку на 0,25 відсотка ВВП. Наші ресурси йдуть туди, це трохи більше 100 мільйонів євро щороку", – прокоментували у естонському міноборони.

Це означає, що для закупівлі боєприпасів доводиться відкладати деякі інші закупівлі, зокрема, систем зв'язку, транспортних засобів. Також скоротили фінансування, пов'язане з ремонтом і обслуговуванням.

Крім того, на закордонні місії виділяється менше грошей, тому Естонія найближчими роками не братиме участі у великомасштабних навчаннях.

Польща, Фінляндія, Норвегія та Балтійські країни домовилися створити так звану "стіну безпілотників", яка захищатиме зовнішні кордони країн.