У Естонії вздовж річки Нарва на кордоні із РФ влітку зведуть п'ять спостережних пунктів

Управління поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) розпочало будівництво п’яти нових спостережних позицій біля річки Нарви, що на кордоні із РФ. Вся прикордонна річка протяжністю 76 кілометрів буде покрита радарами за три роки. Зараз системами моніторингу охоплено близько 70 відсотків її русла.

Про це пише ERR.

Для того, щоб прикордонники мали повний огляд Нарви, протягом найближчих років буде побудовано 14 постів спостереження. П’ять із цих радарів будуть розміщені в районі між Нарва-Йоесуу та Нарвою на першому етапі будівництва, який уже розпочався.

"Зараз активно ведуться будівельні роботи, особливо в безпосередній близькості від міста Нарва, після завершення будівництва там буде п’ять позицій. Наступні дев’ять позицій моніторингу буде розташовано між Мустаїкі та Каролі, патрульні дороги та під’їзні дороги будуть побудовані на другому етапі", – розповіли у PPA.

Будівництво йде швидше, ніж планувалося, тому перші п'ять постів моніторингу можуть бути завершені вже до цієї осені. Контракт на зведення решти дев’яти підпишуть влітку, а за три роки їх планують завершити.

Інфраструктура сухопутного кордону буде завершена до кінця 2025 року. Загалом це коштує 14 мільйонів євро та дає змогу прикордонникам бачити те, що відбувається на річці, включно з безпілотниками, які рухаються в прикордонних районах.

Водночас першочергові критичні потреби прикордонника наразі задовольняються. Розробка повного рішення для моніторингу дронами всього східного кордону коштуватиме ще 14 мільйонів євро, і цих грошей наразі немає.

"Сьогодні справді трохи не вистачає коштів на розвиток кордону на річці Нарва, особливо щодо моніторингового обладнання, але ми постійно та активно співпрацюємо з Міністерством, щоб залучити зовнішні кошти для закупівлі моніторингового обладнання", – прокоментували у РРА.

Загалом будівництво східного кордону з інфраструктурою та обладнанням потребуватиме додаткових 50 мільйонів євро.