У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
ГоловнаСвіт

Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти на 5,86 млн барелів на день до 2025 року, - CNN

Це доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 мільйона барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках.

Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти на 5,86 млн барелів на день до 2025 року, - CNN
Фото: urdupoint.com

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів сирої нафти на день до 2025 року,.

Про це повідомляє "Інтерфкс-Україна" з посиланням на CNN.

Зазначається, що це скорочення доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 мільйона барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках, оскільки група, очолювана Саудівською Аравією і Росією.

Незважаючи на скорочення видобутку ОПЕК+, еквівалентне приблизно 5,7% світової пропозиції нафти, і триваючу напруженість на Близькому Сході, світові ціни на нафту впали приблизно на 10% з моменту досягнення п'ятимісячного максимуму на початку квітня.

Зниження цін частково стало наслідком рекордного обсягу видобутку нафти в США, який призвів до зростання світової пропозиції, а також побоювань з приводу млявого попиту в Китаї - найбільшому світовому імпортері нафти - та інших великих економіках.

У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство (МАЕ) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту цього року на 140 000 барелів на день до 1,1 мільйона барелів на день, посилаючись на слабкий попит у розвинених країнах, особливо в Європі.

Незважаючи на ослаблення прогнозу зростання, може виникнути дефіцит пропозиції. МЕА очікує, що цього року світова пропозиція збільшиться лише на 580 000 барелів на день. У березні агентство, що базується в Парижі, заявило, що очікує дефіциту пропозиції у 2024 році, якщо ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку до кінця року.

Недільне рішення ОПЕК+ збіглося з тим, що Саудівська Аравія продає певну кількість акцій своєї нафтової компанії Aramco. Уряд продає менше 1% акцій компанії, зареєстрованої в Ер-Ріяді, в рамках угоди, яка може залучити 13 мільярдів доларів на проєкти з диверсифікації економіки.

Як повідомлялося, напередодні зустрічі країн-членів ОПЕК+ експорт нафти із Росії морем упав до двомісячного мінімуму

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies