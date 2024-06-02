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На президентських виборах в Ісландії перемогла Халла Томасдоттір

Томасдоттір набрала 34,3% голосів.

На президентських виборах в Ісландії перемогла Халла Томасдоттір
Халла Томасдоттір
Фото: EPA/UPG

Бізнес-леді Халла Томасдоттір здобула перемогу на президентських виборах в Ісландії, набравши 34,3% голосів, пише Bloomberg із посиланням на RUV.

Халлу Томасдоттір підтримали 34,3% виборців, тоді як одна з її основних суперниць, колишня прем’єрка Катрін Якобсдоттір та експертка з питань екології Халла Хрунд Логадоттір, отримали 25,2% та 15,5% голосів відповідно.

Томасдоттір, яка балотувалась на посаду президента вдруге, змінить Гудні Йоханнессона, який йде у відставку після двох чотирирічних термінів.  

Вона стала другою жінкою, яка обіймає посаду президента Ісландії.

Головна виконавиця директора некомерційної організації B Team, Томасдоттір виступає за прозорість у бізнесі, акцентуючи увагу на бізнес-етиці, сталому розвитку та рівності. Окрім цього, вона відома підтримкою освіти та ініціатив, спрямованих на розширення прав і можливостей жінок.

Посада президента в Ісландії дозволяє ветувати закони та скликати референдуми.

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