На президентських виборах в Ісландії перемогла Халла Томасдоттір

Бізнес-леді Халла Томасдоттір здобула перемогу на президентських виборах в Ісландії, набравши 34,3% голосів, пише Bloomberg із посиланням на RUV.

Халлу Томасдоттір підтримали 34,3% виборців, тоді як одна з її основних суперниць, колишня прем’єрка Катрін Якобсдоттір та експертка з питань екології Халла Хрунд Логадоттір, отримали 25,2% та 15,5% голосів відповідно.

Томасдоттір, яка балотувалась на посаду президента вдруге, змінить Гудні Йоханнессона, який йде у відставку після двох чотирирічних термінів.

Вона стала другою жінкою, яка обіймає посаду президента Ісландії.

Головна виконавиця директора некомерційної організації B Team, Томасдоттір виступає за прозорість у бізнесі, акцентуючи увагу на бізнес-етиці, сталому розвитку та рівності. Окрім цього, вона відома підтримкою освіти та ініціатив, спрямованих на розширення прав і можливостей жінок.

Посада президента в Ісландії дозволяє ветувати закони та скликати референдуми.