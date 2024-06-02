РосЗМІ: в російському місті Ухта горить НПЗ

Попередньо відомо про двох жертв.

У російському місті Ухта, республіка Комі, горить нафтопереробний завод. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляють росЗМІ у Telegram.

Зазначається, що займання сталося на одному із резервуарів на заводі "Лукойл-Ухтанефтепереработка". Перед пожежею було чутно звук вибуху. Пізніше був помічений дим.

Місцеві ТГ-канали повідомляяють про трьох постраждалих і двох загиблих.

Також зазначається, що за чотири кілометри від Ухти палає резервуар на 10 тисяч кубів. Вогонь намагаються загасити понад 70 співробітників МНС.