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РосЗМІ: в російському місті Ухта горить НПЗ

Попередньо відомо про двох жертв.

РосЗМІ: в російському місті Ухта горить НПЗ
Фото: ASTRA

У російському місті Ухта, республіка Комі, горить нафтопереробний завод. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляють росЗМІ у Telegram.

Зазначається, що займання сталося на одному із резервуарів на заводі "Лукойл-Ухтанефтепереработка". Перед пожежею було чутно звук вибуху. Пізніше був помічений дим.

Місцеві ТГ-канали повідомляяють про трьох постраждалих і двох загиблих.

Також зазначається, що за чотири кілометри від Ухти палає резервуар на 10 тисяч кубів. Вогонь намагаються загасити понад 70 співробітників МНС.

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