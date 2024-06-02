​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом

Розповідаємо про те, у тому звинувачують кандидата у президенти США і про те, як рішення суду вплине на його намір повернутися у Білий дім.

“Народ штату Нью-Йорк проти Дональда Дж. Трампа”

Фото: EPA-EFE Протестувальник проти Трампа біля будівлі суду

У березні 2023 року окружна прокуратура Мангеттена висунула Дональду Трампу звинувачення у фальсифікації ділової документації. І 30 березня 2023 року велике журі (колегія присяжних, що визначає обґрунтованість і доцільність пред'явлення комусь офіційних обвинувачень) Манхеттена схвалило обвинувальний висновок. Це перший історії США випадок пред'явлення кримінального обвинувачення проти колишнього президента.

Обвинувачення ініціював окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг. Представник Демократичної партії, обраний на посаду у 2021-му році, обіцяв, як нагадує The New York Times, https://www.nytimes.com/2024/05/30/nyregion/trump-convicted-hush-money-trial.html “потрясти кримінальне правосуддя на Мангеттені” і зробити так, щоб більше було двох систем — однієї для багатих, іншої — для решти. Тому логічно, що однією з мішеней для розслідувань став найвпливовіший ньюйорківець із табору республіканців, 45-й президент США і мільярдер Дональд Трамп.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг

Судові слухання по справі розпочалися 15 квітня 2024 року, а вже 30 травня присяжні ухвалили, що Дональд Трамп винен по всіх 34 пунктах звинувачення. Це також прецедент в американській історії — досі президентів не засуджували за тяжкий злочин.

Трамп також став першим президентом США, якого засудили за неповагу до суду — це сталося 30 квітня після його коментарів щодо учасників судового процесу.

Суть обвинувачень

Прокурор звинуватив Трампа в 34 епізодах фальсифікації ділової документації першого ступеня. Кожен з них пов’язаний з конкретним діловим документом за 2017-й рік:

11 для рахунків-фактур від тогочасного юриста Трампа Майкла Коена;

9 для записів бухгалтерської книги Дональда Трампа;

9 для чеків Дональда Трампа;3 записів бухгалтерської книги трасту Дональда Трампа;

2 чеки від трасту Дональда Трампа.

Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY Дональд Трамп після оголошення рішення присяжних

Усі вони пов’язані пов'язані з виплатою коштів колишній зірці порно Стормі Деніелс в якості плати за мовчання.

Справа в тому, що напередодні виборчої кампанії 2016 року штаб Дональда Трампа активно “страхував” його минуле від оприлюднення історій, які б могли негативно вплинути на його рейтинг. Для цього, зокрема, сам кандидат у президенти домовився з юристом Майклом Коеном та Девідом Пекером, тогочасним видавцем The National Enquirer, що вони будуть купувати ексклюзивні права на оприлюднення історій про сексуальне життя Трампа з метою “поховати їх”. Так, саме Пекер викупив історію про нібито позашлюбну дитину Трампа у колишнього швейцара Trump tower та історію стосунків мільярдера з моделлю Карен Макдугал.

Натомість Майкл Коен заплатив із власних коштів 130 тисяч доларів колишній порнозірці Стормі Деніелс, яка стверджувала, що мала сексуальний контакт з Дональдом Трампом. Ця історія могла відвернути від нього частину виборців-жінок, адже Деніелс стверджувала, що був певний елемент примусу.

Уже ставши президентом, Трамп повернув Коену кошти, які той заплатив порнозірці. Однак вирішив замаскувати їх під оплату юридичних послуг — і саме цей факт дав змогу прокуратурі звинуватити його у фальсифікації ділової документації.

Фальсифікація ділової документації є штаті Нью-Йорк є важким кримінальним злочином, за умови, що вона включає “намір вчинити інший злочин або сприяти чи приховувати його вчинення”. Тому прокурор стверджував, що Трамп фальсифікував документацію, аби приховати незаконну змову з Коеном та Пекором щодо впливу на вибори 2016 року.

Токсичний юрист

Для Трампа ситуація ускладнювалася тим, що у 2018 році Коен визнав себе винним і був засуджений до трьох років ув'язнення — у тому числі за злочини, пов’язані зі схемами оплати за приховування позашлюбних стосунків Трампа. Коену також додали два місяці ув’язнення за брехливі свідчення під присягою у Конгресі щодо переговорів про можливість будівництва Trump Tower у Москві.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Майкл Коен

Адвокати Трампа намагалися використати факт засудження Коена у 2018 році щоб створити йому в очах присяжних репутацію ненадійного свідка, чиї твердження варто ставити під сумнів. Захист також надав докази, що правник присвоїв собі 30 тисяч доларів, збрехавши Трампу, що витратив на накрутку голосів в онлайн-опитуванні телеканалу CNBC щодо найуспішніших бізнесменів століття (Трамп мріяв увійти до їх числа) 50 тисяч, хоч насправді заплатив лише 20 тисяч.

Стормі Деніелс

45-річна Стормі Деніелс, сексуальний контакт з якою спричинив стільки проблем для Трампа, давала свідчення у суді упродовж кількох днів, розповівши чимало подробиць, які, вочевидь, не дуже сподобаються жінкам-виборцям. Колишня зірка порно розповіла, що познайомилася з Трампом у 2006-му, на турнірі з гольфу. Мільярдер запросив її на вечерю у свій номер. Трамп був без дужини, оскільки вона щойно народила дитину.

Дональд Трамп і Стормі Деніелс

За словами Деніелс, він зустрів її у шовковій піжамі, згодом, коли вона пішла у ванну кімнату, майбутній президент роздягся до трусів і футболки. Вони займалися сексом за згодою, але, як стверджує акторка, “ця зустріч дезорієнтувала її”.

Деніелс також розповіла, що хвилювалася за безпеку своєї родини, оскільки їй неодноразово погрожували, у тому числі фізиною розправою, аби вона залишила Трампа у спокої.

Яким може бути вирок

Після рішення присяжних суддя у справі має оголосити вирок. Станеться це 11 липня 2024 року — за кілька днів до з'їзду Республіканської партії, на якому Дональда Трампа офіційно оголосять кандидатом у президенти США.

Суддя може відправити Трампа за ґрати на термін до чотирьох років, але може також присудити випробувальний термін або штраф. Очевидно, 45-й президент США буде оскаржувати вирок. Апеляцію розглядатиме Верховний суд штату Нью-Йорк.

Ще три суди

Дональду Трампу такого оголосили обвинувачення ще у трьох юрисдикціях — у Флориді йому інкримінують неналежне поводження з секретними документами, у Вашингтоні та Джорджії — у спробах незаконно втрутитися у виборчий процес. Однак рішення по цих справах до виборів президента США не буде.

Як рішення суду Мангеттена вплине на шанси Трампа знову стати президентом США

Республіканці впевнені, що рішення суду мобілізує прихильників Трампа і навіть збільшить його електоральну базу. Більшість впливових республіканців уже назвали рішення політично вмотивованим і висловили свою підтримку Трампу, сам кандидат у президенти оголосив себе “політичним в’язнем”, вкотре повторивши, що усі чотири кримінальні справи проти нього інспіровані чинним президентом.

Фото: EPA Дональд Трамп коментує рішення суду на вході у Trump Tower

За інформацією The Wall Street Journal, радники кампанії Трампа стверджують з посиланням на власні опитування, що вирок мало вплине на перегони. “Виборці в основному вже сформували свою думку щодо судового процесу та дій президента Трампа”, — написали вони. Натомість у таборі його опонентів сподіваються, що чимало виборців Республіканської партії не будуть голосувати за особу, визнану судом злочинцем. До того ж, Трамп упродовж судового процесу постійно нападав на суддю та присяжних і це також не додає йому очок в очах тих, хто ставиться з повагою до судової системи. Зокрема, серед так званих незалежних виборів — тих, хто не ідентифікує себе ані з демократами, ані з республіканцями.

“Стратегія переобрання президента Байдена значною мірою базується на нагадуванні виборцям про найтемніші дні президентства Дональда Трампа: бунт у Капітолії, невдалу реакцію на Covid-19 і насильство, спричинене расовими ворожнечами в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія. Тепер засудження Трампа за 34 пунктами злочину дає Байдену та його союзникам найкращий шанс переконати виборців, що Трамп є агентом хаосу та стверджувати, що його особиста поведінка несе ризики для країни”, — припускає The Wall Street Journal, додаючи: “Це може не спрацювати”.

Зараз усі зусилля обох партій кинуті на те, щоб переконати виборців семи хитких штатів — саме вони вирішать долю кампанії 2024-го року.

Фото: EPA Мітинг опонентів Дональда Трампа

За даними американської компанії Morning Consult, яка спеціалізується на онлайн-опитуваннях, 54% виборців схвалюють рішення присяжних засудити Дональда Трампа. Стільки ж вважає, що він скоїв злочин. При цьому аж 15% виборців-республіканців та 8% тих, хто визначають себе як прихильники Трампа, хочуть, щоб він відмовився від участі в президентських виборах.

За даними опитування Reuters/Ipsos, 10% зареєстрованих виборців Республіканської партії кажуть, що вони з меншою ймовірністю проголосують за Дональда Трампа після рішення суду присяжних. 56% виборців Республіканської партії заявили, що справа не вплине на їхній голос, а 35% сказали, що їх підтримка 45-го президента посилилася.

Для 25% зареєстрованих незалежних виборців засудження Трампа зменшило ймовірність його пітримки, для 18% — збільшило, для 56% це не вплине на їхнє рішення.

Якби вибори відбулися сьогодні, 41% проголосували б за Джозефа Байдена, 39% — за Дональда Трампа.

Удар по репутації американського правосуддя

Після президентських виборів 2020 року Дональд Трамп та чимало лідерів Республіканської партії заявили, що їх результат був сфальсифікований. Прихильники 45-го президента США навіть увірвалися 6 січня 2021 року в Капітолій, вимагаючи від Конгресу не оголошувати Байдена переможцем перегонів. Досі значна частина прихильників Трампа вважає, що перемогу у нього вкрали, а виборча система скомпрометована і не заслуговує на довіру.

Зараз Республіканська партія з не меншим запалом атакує судову систему США, називаючи її політично ангажованою.

“Сьогоднішній вирок показує, наскільки корумпованою, сфальсифікованою та неамериканською стала система правосуддя за Джо Байдена та демократів”, — заявила, наприклад, голова конференції Палати представників Республіканської партії Еліз Стефанік.

За даними згаданого опитування Reuters/Ipsos 46% респондентів переконані, що суд мав на меті перешкодити Трампу повернутися в Білий дім.

Фото: EPA Прихильники Дональда Трампа

Потенційно зниження рівня легітимності системи правосуддя в очах мільйонів людей може мати небезпечні наслідки.

Президентський історик CNN Тімоті Нафталі заявив у четвер, що заклик Трампа до кампанії проти системи системи означатиме, що кожен республіканський політик буде змушений атакувати її: “На мій погляд, це створить потік отрути, який, швидше за все, буде гіршим, ніж ми бачили в кампанії “Зупиніть крадіжки”, яка передувала 6 січня. І це ще більше розбалансує без того чутливу країну”.