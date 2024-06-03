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Президент ПАР не йде відставку після поразки його партії і закликає до єдності

Африканський національний конгрес звернеться за допомогою до політичного суперника.

Президент ПАР не йде відставку після поразки його партії і закликає до єдності
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса
Фото: EPA/UPG

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса не піде у відставку після того, як його партія Африканський національний конгрес (АНК) не змогла отримати більшість на національних виборах, пише Politico.

Це вперше, коли політсила, яку колись очолював Нельсон Мандела, не змогла отримати більшість на виборах після припинення правління білої меншості на початку 1990-х років. Тепер АНК, ймовірно, звернеться до політичного суперника за підтримкою, необхідною для керування у коаліції.

Президент закликав мешканців ПАР до єдності. 

“Ми почули голоси нашого народу, і ми повинні поважати їхній вибір і бажання. Народ Південної Африки очікує, що їхні лідери працюватимуть разом, щоб задовольнити їхні потреби”, ‒ сказав Рамафоса.

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АНК все ще залишається найбільшою партією, набравши 40,2% голосів. Але вона отримала лише 159 місць проти 200, необхідних для більшості в 400-місцевій Національній асамблеї країни. У попередньому парламенті АНК мав мав 230 місць.

Головна опозиційна партія, Демократичний альянс, отримала підтримку 21,8%. Нова ліва партія uMkhonto we Sizwe (“Спис нації”), яку підтримує колишній президент Джейкоб Зума, посіла третє місце з 14,6%.

  • Раніше Reuters написав, що південноафриканські політичні партії мали розпочати коаліційні перемовини ще минулої п'ятниці.
  • Підтримка АНК зменшилася, зокрема, через розчарування такими проблемами, як високий рівень безробіття та злочинність, часті відключення електроенергії та корупція.
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