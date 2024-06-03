У Португалії під час авіашоу зіткнулися літаки, загинув пілот

У Португалії сталася авіакатастрофа за участі двох літаків, які виконували аеробатичні маневри. Літаки зіткнулися в повітрі, унаслідок чого загинув пілот-іспанець, пише Reuters.

Інцидент відбувся в португальському місті Бежа, за 180 км на південь від Лісабона, під час авіашоу, яке організували Повітряні сили країни.

У авіашоу брав участь літак пілотажного патруля YAK STARS. До складу патруля входять португальські та іспанські пілоти, його називають “найбільшою громадянською пілотажною групою у південній Європі.

Капітан Повітряних сил Патрісія Фернандес повідомила телекомпанії RTP, що “один з пілотів, громадянин Іспанії, загинув, а інший пілот отримав поранення”.

Після аварії усі подальші заходи події скасували.

O momento em que os dois aviões colidem no Beja Air Show. pic.twitter.com/fHKGS1kJk3 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 2, 2024