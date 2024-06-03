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У Португалії під час авіашоу зіткнулися літаки, загинув пілот

Захід організували Повітряні сили країни.

У Португалії під час авіашоу зіткнулися літаки, загинув пілот
Авіашоу до святкування 70-річчя ВПС Португалії
Фото: EPA/UPG

У Португалії сталася авіакатастрофа за участі двох літаків, які виконували аеробатичні маневри. Літаки зіткнулися в повітрі, унаслідок чого загинув пілот-іспанець, пише Reuters.

Інцидент відбувся в португальському місті Бежа, за 180 км на південь від Лісабона, під час авіашоу, яке організували Повітряні сили країни. 

У авіашоу брав участь літак пілотажного патруля YAK STARS. До складу патруля входять португальські та іспанські пілоти, його називають “найбільшою громадянською пілотажною групою у південній Європі.

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Капітан Повітряних сил Патрісія Фернандес повідомила телекомпанії RTP, що “один з пілотів, громадянин Іспанії, загинув, а інший пілот отримав поранення”.

Після аварії усі подальші заходи події скасували.

  • Нещодавно поблизу аеропорту Альбукерке в американському штаті Нью-Мексико сталася аварія військового літака F-35. Винищувач впав поза межами злітної смуги та був повністю знищений. 
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