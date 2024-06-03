Бельгія закликає уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці

Європейські країни дедалі більше роздратовані тим, що Будапешт блокує військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС, робить надзвичайний крок, закликаючи уряди блоку розглянути можливість просування процедури позбавлення Угорщини права голосу. Будапешт головуватиме у Раді наступного місяця, пише Politico.

“У нас є Європа, яка робить важкий прогрес, і, на жаль, деякі держави ‒ зокрема одна держава ‒ все частіше приймають позицію транзакцій, блокування та вето”, ‒ сказала міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в інтерв’ю виданню.

Вона виступила за просування процедури недовіри Будапешту за статтею 7 Договору про Євросоюз ‒ крайній крок, який може призвести до призупинення права голосу в країні.

“Я думаю, що нам потрібно мати сміливість, щоб ухвалювати рішення: переходити до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця, яка передбачає припинення права вето”, ‒ додала міністерка.

У 2018 році Європейський парламент ініціював першу фазу процедури за статтею 7 проти Угорщини, але процес зупинився. Наступний крок цієї процедури, який використовується, коли вважається, що країна ризикує порушити основні цінності блоку, часто називають “ядерним варіантом”, оскільки він передбачає найсерйозніші політичні санкції, які блок може накласти на країну-члена ‒ призупинення права голосу щодо рішень ЄС.

У липні Угорщина починає головувати у Раді ЄС, що дасть Будапешту більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети ЄС протягом шести місяців ‒ попри те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує перешкоджати прийняттю рішень ЄС щодо важливих питань військової допомоги Україні, санкцій проти Росії та наступного кроку для приєднання Києва до євроблоку.

Роздратовані блокуванням Будапешта, європейські країни розглядають креативні способи обійти Будапешт щодо важливих рішень ЄС, наприклад, таргетувати російський експорт без потреби одностайності. Деякі лідери ЄС також пропонують надати Угорщині “слабке портфоліо” у наступній Європейській комісії.

З моменту приходу до влади 20 років тому уряд Орбана дав урядовій партії “Фідес” більше впливу на судову систему та систему державних ЗМІ. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт постійно сповільнював допомогу Україні або взагалі відмовлявся від допомоги.

Європейський парламент і Німеччина, яка є лідером ЄС, поставили під сумнів здатність Будапешта керувати Радою ЄС. Але за словами Лябіб, Бельгія наполягає на тому, щоб Угорщина “взяла на себе запланований термін”.