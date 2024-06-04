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Трамп натякнув на суспільні заворушення в разі свого ув'язнення

Сам політик при цьому готовий змиритися з покаранням, якщо не зможе його оскаржити.

Трамп натякнув на суспільні заворушення в разі свого ув'язнення
Прихильники Дональда Трампа
Фото: EPA

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що готовий прийняти покарання щодо 34 кримінальних звинувачень, за якими колегія присяжних у Нью-Йорку визнала його винним. Проте політик переконаний, що для його прихильників це може бути "переломним моментом".

Як пише Reuters, республіканець таким чином натякнув на небажання громадськості погоджуватися з його ймовірним ув'язненням. На початку 2021 року публічні заклики Трампа до протестів призвели до одного з найбільш скандальних моментів сучасної американської історії - штурму Капітолія 6 січня. 

Суд має право покарати Трампа в'язницею, але за подібними справами вироки найчастіше обмежуються штрафами чи домашнім арештом. Обирати покарання колишньому господарю Овального кабінету будуть 11 липня, після чого його юридична команда має намір оскаржувати рішення спершу в межах штату, а потім і на рівні Верховного суду. 

У Республіканській партії переконані, що за будь-якого розвитку подій США не загрожують масові акції непокори. Голова комітету партії, невістка політика Лара Трамп заявила, що свій протест виборці висловлять на дільницях у день виборів. А спікер Палати представників Майк Джонсон відкинув будь-які заклики до бунтів, підкресливши, що "Республіканська партія є партією верховенства закону".

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