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Польські фермери оголосили про блокування руху вантажівок у ПП "Рава-Руська"

Фермери планують по 4 вантажівки на годину з гуманітраною допомогою.

Польські фермери оголосили про блокування руху вантажівок у ПП "Рава-Руська"
Польські фермери заблокували рух транспорту під час протесту біля польсько-німецького кордону в Свєцко, західна Польща, 17 берез
Фото: EPA/UPG

З 10:00 ранку 4 червня до 14:00 6 червня польські фермери планують відновити блокування руху вантажних автомобілів у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"З 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Отже, очікується повне зупинення руху вантажних автомобілів на виїзд з України", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рух вантажних автомобілів на виїзд з України буде заблоковано повністю. На в’їзд в Україну блокувальники обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів упродовж 12 годин, а також по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги на годину.

  • 10 травня польські фермери відновили одноденну блокаду у пункті пропуску "Довгобичув-Угринів".
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