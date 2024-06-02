Зеленський обговорив із президентом Сінгапуру поглиблення двосторонніх відносин

Під час дипломатичного візиту до Сінгапуру президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом, лідери обговорили перспективи поглиблення українсько-сінгапурських відносин.

Про це ідеться на сайті Офісу президента України.

Глава Української держави подякував за чітку позицію Сінгапуру щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ та надану гуманітарну допомогу.

Зеленський також поінформував співрозмовника про підготовку до інавгураційного Глобального саміту миру.

Глава української держави наголосив на "важливості представництва всіх континентів, участі всіх країн, які поважають міжнародне право та прагнуть відновлення справедливого, всеосяжного та довготривалого миру".

Окрім цього, Зеленський подякував Сінгапуру за сприяння в розвитку людського потенціалу та можливостей сектору державних послуг в Україні.

Окремо президент відзначив зацікавленість української сторони у виведенні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії на новий рівень.