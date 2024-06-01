У нас немає плану Б на випадок перемоги РФ в Україні. Ми зосереджені на плані А, – прем’єр-міністр Естонії

Кая Каллас зазначила, що план А полягає у тому, щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю “Бі-Бі-Сі” заявила, що у Естонії немає альтернативного плану на випадок, якщо Україна програє війну і вторгнення Росії “зрештою вдасться”, передає “Голос Америки”.

“У нас немає плану Б щодо російської перемоги. Тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на плані А – допомогти Україні відбити російське вторгнення”, – заявила Каллас.

“Бі-Бі-Сі” зазначає, що Естонія наполегливо інвестує у власну безпеку та військові зусилля України, пожертвувавши Києву понад 1% свого ВВП. Якби кожна країна НАТО зробила це, казала раніше Каллас, то “Україна виграла б”.

“Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без (частини) території, то це перемога, тому що вона опиниться під парасолькою НАТО”, – зазначила Каллас.

Телеканал “Бі-Бі-Сі” додає, що Кая Каллас була народжена у СРСР, а її мати і бабуся були примусово вивезені до Сибіру. Зараз їй 46 років, вона є прем’єр-міністеркою з 2021 року, і вважається одним із найбільш асертивних лідерів НАТО, коли йдеться про стримування амбіцій Кремля в Європі.

Росія цього року Росія оголосила Каю Каллас у розшук – через демонтаж пам'ятників радянської доби.

Її ім’я з’явилося у списку розшукуваних МВС Росії за невизначеними кримінальними звинуваченнями. Каллас прокоментувала це як “знайому тактику залякування” Москви.

“Росія може вважати, що видача фіктивного ордера на арешт змусить Естонію замовкнути, – сказала вона. – Але я продовжуватиму голосно підтримувати Україну та виступати за зміцнення європейської оборони”.