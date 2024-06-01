«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
ГоловнаПолітика

У нас немає плану Б на випадок перемоги РФ в Україні. Ми зосереджені на плані А, – прем’єр-міністр Естонії

Кая Каллас зазначила, що план А полягає у тому, щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення.

У нас немає плану Б на випадок перемоги РФ в Україні. Ми зосереджені на плані А, – прем’єр-міністр Естонії
Кая Каллас
Фото: mke.ee

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю “Бі-Бі-Сі” заявила, що у Естонії немає альтернативного плану на випадок, якщо Україна програє війну і вторгнення Росії “зрештою вдасться”, передає “Голос Америки”. 

“У нас немає плану Б щодо російської перемоги. Тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на плані А – допомогти Україні відбити російське вторгнення”, – заявила Каллас.

“Бі-Бі-Сі” зазначає, що Естонія наполегливо інвестує у власну безпеку та військові зусилля України, пожертвувавши Києву понад 1% свого ВВП. Якби кожна країна НАТО зробила це, казала раніше Каллас, то “Україна виграла б”.

“Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без (частини) території, то це перемога, тому що вона опиниться під парасолькою НАТО”, – зазначила Каллас.

Телеканал “Бі-Бі-Сі” додає, що Кая Каллас була народжена у СРСР, а її мати і бабуся були примусово вивезені до Сибіру. Зараз їй 46 років, вона є прем’єр-міністеркою з 2021 року, і вважається одним із найбільш асертивних лідерів НАТО, коли йдеться про стримування амбіцій Кремля в Європі.

Росія цього року Росія оголосила Каю Каллас у розшук – через демонтаж пам'ятників радянської доби.

Її ім’я з’явилося у списку розшукуваних МВС Росії за невизначеними кримінальними звинуваченнями. Каллас прокоментувала це як “знайому тактику залякування” Москви.

“Росія може вважати, що видача фіктивного ордера на арешт змусить Естонію замовкнути, – сказала вона. – Але я продовжуватиму голосно підтримувати Україну та виступати за зміцнення європейської оборони”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies