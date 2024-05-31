Шмигаль і посли ЄС обговорили відкриття переговорів з Україною про членство іф конфіскацією росактивів

Україна продовжує ставити питання перед партнерами про дозвіл бити їхньою зброєю по території Росії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з послами країни Євросоюзу обговорив відкриття переговорів про членство України в червні, реалізації реформ, конфіскації російських активів, Формулу миру, а також питання енергетики та зброї.

За словами Шмигаля, Україна розраховує на ритмічні й безперервні постачання снарядів. На перемовинах торкнулися також теми нарощення виробництва української зброї, потреби в додаткових системах ППО, зокрема, винищувачів F-16 та щонайменше сімох Patriot-ів.

"Окрему увагу приділили енергетиці. Подякував за надання необхідного обладнання для відновлення об’єктів. Закликав також розглянути можливість збільшення спроможності імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Це важливо на тлі російського енергетичного терору", - додав глава українського уряду.