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Євросоюз запровадив додаткові санкції проти КНДР за підтримку агресії Росії та ракетні програми

Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти фізичних та юридичних осіб.

Євросоюз запровадив додаткові санкції проти КНДР за підтримку агресії Росії та ракетні програми
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 31 травня, Рада ЄС наклала санкції на ще шість фізичних осіб і три організації Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Санкції накладені за генерування коштів для незаконних ядерних і балістичних ракетних програм, в порушення та з грубим ігноруванням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також з огляду на військову підтримку КНДР у загарбницькій війні Росії проти України.

Цільові особи підлягають заморожуванню активів, а надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, особам із переліку або на їх користь забороняється. Крім того, для перелічених осіб діятиме заборона на в’їзд до Європейського Союзу.

ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом і відновити діалог із відповідними сторонами.

Після сьогоднішньому рішення загальна кількість осіб, включених до автономного списку ЄС, становить 77 фізичних осіб та 20 організацій. 

З 1 січня 2024 року по 30 травня 2024 року КНДР здійснила щонайменше 22 запуски балістичних ракет.

ЄС неодноразово засуджував КНДР за таку діяльність і закликав Пхеньян припинити ці незаконні та небезпечні запуски, які грубо порушують резолюції Ради Безпеки ООН і підривають міжнародний мир і безпеку, а також глобальний режим нерозповсюдження.

Крім того, у своїх висновках від 15 грудня 2023 року Європейська рада засудила продовження військової підтримки агресивної війни Росії з боку КНДР, Білорусі та Ірану та закликала до підготовки подальших санкцій проти них у своїх висновках від 22 березня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно розвідка США оприлюднила звіт із доказами, що Росія обстрілювала Україну ракетами із КНДР. Американська сторона порівняла уламки ракет, знайдених в Україні, та зображення ворожих цілей у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

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