КНДР випустила кілька балістичних ракет, які пролетіли 350 км

КНДР випустила кілька балістичних ракет і спробувала заглушити сигнали GPS Південної Кореї, пише Bloomberg.
Збройні сили Південної Кореї виявили близько десятка снарядів, ймовірно, балістичних ракет малої дальності, запущених із району поблизу головного міжнародного аеропорту Пхеньяна на схід приблизно о 06:14 ранку, повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів у текстовому повідомленні журналістам.
Ракети Північної Кореї пролетіли приблизно 350 кілометрів перш ніж приземлитися в східних водах. Снаряд, ймовірно, впав за межі виключної економічної зони Японії, повідомила національна телекомпанія NHK.
“Наші військові посилили спостереження та пильність, готуючись до додаткових запусків”, ‒ йдеться у пресрелізі військових.
Південна Корея підтримує повну готовність, тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети з владою США та Японії.
Також Сеул заявив, що її військові виявили спроби Північної Кореї глушити сигнали GPS біля західного морського кордону між двома країнами сьогодні вранці. Міністерство оборони країни заявило, що ці дії не призвели до зривів військових операцій Південної Кореї.
- Спроба Північної Кореї запустити новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею через те, що під час польоту вибухнув нещодавно розроблений ракетний двигун.
- Розвідка Південної Кореї повідомила, що у підготовці пуску КНДР ракети-носія, яка мала вивести на орбіту супутника-шпигуна, брали участь російські експерти.
- Торік у грудні Пхеньян пообіцяв запустити у 2024-му ще три супутники-шпигуни ‒ через місяць після успішного виведення свого першого супутника Malligyong-1 на орбіту. Тоді Північна Корея заявила, що її новий супутник-шпигун сфотографував Білий дім і Пентагон. Водночас жодних офіційних знімків оприлюднено не було.
- Супутники можуть допомогти Пхеньяну стежити за військами США в регіоні та покращити його здатність вражати цілі, оновлюючи арсенал ядерної зброї.