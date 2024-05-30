КНДР випустила кілька балістичних ракет, які пролетіли 350 км

КНДР випустила кілька балістичних ракет і спробувала заглушити сигнали GPS Південної Кореї, пише Bloomberg.

Збройні сили Південної Кореї виявили близько десятка снарядів, ймовірно, балістичних ракет малої дальності, запущених із району поблизу головного міжнародного аеропорту Пхеньяна на схід приблизно о 06:14 ранку, повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів у текстовому повідомленні журналістам.

Ракети Північної Кореї пролетіли приблизно 350 кілометрів перш ніж приземлитися в східних водах. Снаряд, ймовірно, впав за межі виключної економічної зони Японії, повідомила національна телекомпанія NHK.

“Наші військові посилили спостереження та пильність, готуючись до додаткових запусків”, ‒ йдеться у пресрелізі військових.

Південна Корея підтримує повну готовність, тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети з владою США та Японії.

Також Сеул заявив, що її військові виявили спроби Північної Кореї глушити сигнали GPS біля західного морського кордону між двома країнами сьогодні вранці. Міністерство оборони країни заявило, що ці дії не призвели до зривів військових операцій Південної Кореї.