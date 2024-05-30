США проігнорують вшанування пам'яті президента Ірану в ООН

За інформацією агентства Reuters, Сполучені Штати Америки мають намір проігнорувати захід в Генеральній Асамблеї ООН, на якому буде вшановано пам'ять президента Ірану Ебрагіма Райсі.

Традиційно подібну церемонію влаштовують на честь кожного глави держави-члена ООН, який загинув під час перебування на посаді.

Чиновник зі США на умовах анонімності розповів журналістам, що Штати не будуть представлені на заході "у жодному вигляді".

Причиною він назвав те, що "ООН мала б виступати на боці народу Ірану, а не вшановувати їхнього багаторічного тирана". Райсі, на думку Вашингтона, "був залучений до численних жахливих випадків порушення прав людини, зокрема вбивства тисяч політичних в'язнів у 1988 році".