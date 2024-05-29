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ООН долучиться до Саміту миру

Наразі невідомо, хто представлятиме на заході Організацію Об'єднаних Націй.

ООН долучиться до Саміту миру
Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік
Фото: UN News

Організація Об'єднаних Націй долучиться до Саміту миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомив 29 травня речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає "Європейська правда".

На брифінгу Дюжаррік сказав, що "ООН є спостерігачем, ми будемо представлені".

"Яким саме буде це представлення – повідомимо, щойно матимемо цю інформацію", – додав речник Гутерреша.

  • Нині Володимир Зеленський провів із генсеком ООН телефонну розмову, в якій наголосив, що участь ООН важлива.
  • Минулого тижня стало відомо, що у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.
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