ООН долучиться до Саміту миру

Організація Об'єднаних Націй долучиться до Саміту миру у Швейцарії 15-16 червня.
Про це повідомив 29 травня речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає "Європейська правда".
На брифінгу Дюжаррік сказав, що "ООН є спостерігачем, ми будемо представлені".
"Яким саме буде це представлення – повідомимо, щойно матимемо цю інформацію", – додав речник Гутерреша.
- Нині Володимир Зеленський провів із генсеком ООН телефонну розмову, в якій наголосив, що участь ООН важлива.
- Минулого тижня стало відомо, що у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.