ООН долучиться до Саміту миру

Наразі невідомо, хто представлятиме на заході Організацію Об'єднаних Націй.

Організація Об'єднаних Націй долучиться до Саміту миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомив 29 травня речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає "Європейська правда".

На брифінгу Дюжаррік сказав, що "ООН є спостерігачем, ми будемо представлені".

"Яким саме буде це представлення – повідомимо, щойно матимемо цю інформацію", – додав речник Гутерреша.