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Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення ще майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння

Разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським міністр відвідують прифронтові регіони і вивчають потреби військових.

Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення ще майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння
Рустем Умєров
Фото: скріншот

Уряд має виділити додатково додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння.

Про роботу над відповідним рішенням Кабміну повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводять роботу у прифронтових регіонах і вивчають потреби військових.

"Спілкуючись на місцях з командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно. Вивчаємо нові можливості підтримки підприємств нашого ОПК для забезпечення логістичних потреб війська та своєчасного відвантаження необхідного озброєння", - зазначив глава Міноборони.

  • У березні уряд виділив додаткові 5 млрд гривень для Сил оборони. Ці кошти мали піти на придбання безпілотників.
  • Загалом на закупівлю зброї для армії цього року заклали 225 млрд гривень.
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