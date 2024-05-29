Російські окупанти обстріляли селище на Харківщині, є поранені

Армія РФ скинула авіабомбу на селище Руська Лозова арківської області. Унаслідок авіаудару постраждав 82-річний чоловік.

Про це ідеться у повідомленні поліції Харківської області.

"29 травня о 16:20 військові Росії нанесли удар керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району. В результаті обстрілу пошкоджені домоволодіння, господарчі споруди та автівки. Отримав поранення 82-річний чоловік. Його доставили до лікарні", — повідомили у поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Російські терористи продовжують безжально бомбардувати північ Харківщини – до шести авіаударів з початку поточної доби додалось ще три, які ворожа авіація завдає із повітряного простору російської федерації.