Росіяни використовують захоплену ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків

Російські окупанти продовжують використовувати територію захопленої Запорізької АЕС як військової бази для чеченських бойовиків.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
За інформацією нацспротиву наразі на окупованій ЗАЕС в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції військову базу.
Ба більше, в одному з приміщень чеченці навіть створили тир.
"Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", — ідеться у повідомленні спротиву.
- За словами мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова, ЗАЕС уже третій рік поспіль "працює як військова база". Персоналу атомної станції доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі.