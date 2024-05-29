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Росіяни використовують захоплену ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків

В одному з приміщень чеченці облаштували тир.

Росіяни використовують захоплену ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків
чеченські бойовики
Фото: Нацспротив

Російські окупанти продовжують використовувати територію захопленої Запорізької АЕС як військової бази для чеченських бойовиків. 

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За інформацією нацспротиву наразі на окупованій ЗАЕС в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції військову базу. 

Ба більше, в одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

"Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", — ідеться у повідомленні спротиву.

  • За словами мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова, ЗАЕС уже третій рік поспіль "працює як військова база". Персоналу атомної станції доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі.
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