Росіяни використовують захоплену ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків

В одному з приміщень чеченці облаштували тир.

Російські окупанти продовжують використовувати територію захопленої Запорізької АЕС як військової бази для чеченських бойовиків.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За інформацією нацспротиву наразі на окупованій ЗАЕС в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції військову базу.

Ба більше, в одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

"Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", — ідеться у повідомленні спротиву.