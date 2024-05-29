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У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії

Це 22-й центр такого типу в Україні. Зв'язатися з центром у Миколаєві можна за телефоном 098 628 53 51 або через месенджери.

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії
Фото: Міноборони

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії, повідомляє Міноборони. 

Це 22-й центр такого типу в Україні. За кілька місяців до центрів рекрутингу звернулося понад 6 000 осіб, з яких 1 800 знаходяться на різних етапах рекрутингу.

Для отримання інформації зв'яжіться з центром у Миколаєві за телефоном 098 628 53 51 або через месенджери.

Міноборони зазначає, що навчені рекрутери допоможуть громадянам долучитися до лав Сил оборони з урахуванням їхньої професії та досвіду.

“Мета центрів – зорієнтувати людину, допомогти побороти страхи та знайти своє місце в Силах оборони”, – повідомив уповноважений з питань рекрутингу Міноборони Олексій Бежевець.

Центр у Миколаєві пропонує більше 10 000 вакансій у різні підрозділи Сил оборони.

Також уся інформація про рекрутингові центри є на сайті Центру  рекрутингу української армії. 

Тим часом на Закарпатті почав роботу перший рекрутинговий центр Нацгвардії. Рекрутам пропонують багато як бойових, так і небойових посад.

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